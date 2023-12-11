«Я знала, что всё возможно». 20-летняя россиянка ворвалась в элиту мирового гольфа

Гольф – это, кажется, максимально далёкий от российского болельщика вид спорта. Но там случилась приятная сенсация, и гольф стал нам ближе.

Теперь там есть крутая россиянка, за которую стоит поболеть.

«Первая, кто этого достиг!»

Итак, новость в том, что Наталия Гусева стала постоянным членом тура Женской профессиональной ассоциации гольфа (LPGA).Это историческое событие, безо всякого преувеличения. Такого прежде никогда не было.

«Наталия Гусева стала игроком LPGA TOUR! Это одно из самых значимых событий за всю историю российского гольфа. Наталия стала первой, кто этого достиг! Она – тот самый пример для российских гольфистов, что всё возможно!» – пишет Московская областная федерация гольфа.

Наталия Гусева с карточкой игрока LPGA Фото: из личного архива Наталии Гусевой

LPGA сродни Женской теннисной ассоциации (WTA) в теннисе. Там играют лучшие гольфистки мира. Сейчас в туре проходит до 33 турниров, а призовой фонд увеличивается с каждым разом. В следующем году составит он $ 116,5 млн. Кроме того, в программе значатся пять крупных турниров, чей призовой фонд колеблется от $ 5 до $ 11 млн. Одним из самых престижных стартов является Открытый чемпионат США. К слову, LPGA имеет широкую географию и проводит соревнования не только в Америке, но и в странах Европы и Азии.

«Первая, кто этого достиг!»

До прорыва на высочайший профессиональный уровень у 20-летней россиянки были победы на любительских турнирах. С 2017 года она побеждала на юниорском чемпионате Испании Evolve, международном чемпионате Завидово Juniors, международных чемпионатах Австрии, Турции и Андалусии.

А в 2023 году гольфистка добилась первого профессионального успеха. В сентябре Наталия выиграла Black Desert Championship. Турнир входит в серию Epson Tour и является вторым по значимости женским туром США. Квалификационный турнир состоял из шести раундов. Спортсменка играла в туре Epson и за счёт этого смогла побороться за карточку LPGA в Q-Series.

Наталия Гусева Фото: из личного архива Наталии Гусевой

«Когда я была 10-летней девочкой, то мечтала попасть в LPGA. Мне кажется, что если много работать, то мечты превращаются в цель, а затем в реальность. Проделана очень большая работа. Я знаю, что впереди ещё больше работы для выступления в LPGA. Буду очень стараться и трудиться! Надеюсь, что я буду показывать хорошие результаты, а вы сможете следить за мной в турнирах LPGA. Спасибо большое всем за поддержку!» — цитирует Гусеву Sport24.

Русская сенсация поедет на Олимпиаду?

Благодаря этой победе и получению статуса игрока LPGA TOUR у россиянки теперь достаточное количество квалификационных очков для попадания на Олимпийские игры – 2024, которые пройдут в Париже.Об этом ТАСС заявил президент Ассоциации гольфа России Виктор Христенко.

Наталия Гусева в составе сборной России Фото: из личного архива Наталии Гусевой

«Наталия Гусева успешно сыграла шестидневную квалификацию и получила карточку LPGA Tour. Для российского гольфа это событие произошло впервые, и все взгляды на протяжении всех соревновательных дней были прикованы к Наталии. LPGA – бренд известный даже за пределами гольф-индустрии, это тур, объединяющий всех лучших профессиональных гольфисток мира. Рейтинговые очки за сыгранные турниры в LPGA гораздо выше, у нашей спортсменки появилась возможность приблизиться к цели – отобраться на олимпийский турнир, войти в число 60 его участниц.

Подобные спортивные достижения позволяют верить, что в любой ситуации, какой бы сложной она ни была, наши спортсмены не сдаются. Они продолжают бороться, показывая всем пример», – добавил Христенко.

Женская олимпийская квалификация по гольфу заканчивается 24 июня 2024 года. Любопытно, что из-за санкций на Игры, скорее всего, не поедут представители большого количества привычных российскому болельщику видов спорта, зато они смогут последить за нашей гольфисткой!