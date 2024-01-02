«Чё они делают? Футбол убивают?» В российском спорте в 2023-м не стеснялись в выражениях

В 2023 году российский спорт продолжал вариться в собственном соку с редкими проблесками на мировых стартах. Но эмоции кипели нешуточные: порой крепкое словцо не сдерживали даже высокопоставленные лица.

Вспоминаем острые высказывания, наделавшие шума в прошлом году.

«Извини, парень, ты лошара».

В начале 2023 года на этапе Кубка России по лыжным гонкам в Сыктывкаре Алексей Шемякин показал одинаковое время с Ильёй Порошкиным в коньковой разделке на 15 км, но в итоге остался четвёртым.

«Когда ты идёшь на награждение третьим, а тут ты узнаёшь, что ты четвёртый, и тебе просто говорят: «Иди отсюда». И когда тебе ещё Вяльбе на награждении такая говорит – ну извини, парень, ты лошара. И пошла Мельниченко обнимать, целовать. Все, кто сборная – это семья, а остальные – никто», – так передал слова Шемякина «Спорт-экспресс».

Но позже оказалось, что подобных слов Шемякин не говорил, они были вырваны из контекста и перевёрнуты журналистом, который подслушивал разговор спортсмена с коллегами. Алексей извинялся перед Вяльбе за выдуманные фразы. Впрочем, никакого наказания, похоже, не было, а эмоциональная цитата точно прибавила Шемякину популярности.

«Уезжайте по-человечески, а не как Бида»

Российские фехтовальщики Сергей и Виолетта Бида летом спешно уехали в США, и там Сергей выиграл золото чемпионата страны в нейтральном статусе.

По сообщению USA Fencing, он «осудил действия России и Беларуси» и может участвовать в турнире. Также пара снялась в фильме BBC «Олимпийские перебежчики в США». Там спортсмены говорят, что «решили уехать из России из-за СВО (формулировка изменена в соответствии с законодательством РФ)». Долгое время на все эти действия не было почти никакой активной реакции, но в декабре пару объявили в розыск по уголовной статье.

«Я нарисовал перспективу нашим ребятам, что мы точно никуда не едем, они должны это понимать. Так и сказал: «Если хотите уехать – езжайте, я никого не держу. Только уезжайте по‑человечески, а не как поступил тот же Бида. Крепостного права у нас нет, только не надо врать и выдумывать», – ярко объяснил свою позицию президент ФФР Ильгар Мамедов.

«Если это ******** нравится кому-то, нам — нет»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов жёстко и эмоционально оценил судейство в матче 16-го тура РПЛ, в котором железнодорожники сыграли вничью с «Крыльями Советов».

«Обратите внимание: уже в первом тайме нас посадили на карточки. Любое столкновение могло привести к удалению. Мы вели в счёте, неплохо проводили свои атаки, должны были доводить матч до победы, но то, что случилось в конце, здесь надо будет разобраться и футбольному клубу «Локомотив», и высшему руководству клуба. Потому что так судить, и то, что было в конце матча… Если это ******** (распутное поведение. – Прим. «Чемпионата») нравится кому‑то, нам – нет», – сказал Галактионов в эфире.

Наставника «Локомотива» дисквалифицировали на два матча.

«Какой дебил принимал решение играть?»

3 декабря «Ростов» и ЦСКА сыграли матч при таком сильном снегопаде, что прямо во время игры на поле выбегали люди с лопатами, чтобы расчистить хотя бы линии разметки. Победу в снежном противостоянии одержали армейцы, а Валерий Карпин жёстко прошёлся по судейскому решению.

«Вы чё, сами ничё не видели? Чё вы ерунду спрашиваете? Ни в чём не было шанса сегодня. Чё тут спрашивать про футбол? О чём разговор вообще здесь? Другой вопрос задавайте. Не было никаких вариантов сегодня побеждать.

У кого залетело, у кого получилось – вот и всё. Какой футбол?! А вот какой дебил принимал решение играть, какой идиот? Чтобы видеть это действо. Хотя лучше назвать как Галактионов. Чё они делают? Футбол убивают? И так в России футбол не особо, мягко говоря. Хорошо кому-то сделали?»

Валерия Карпина дисквалифицировали на один матч.

«Олимпийское движение — это разукрашенный труп»

В июле 2023 очень горячая дискуссия завязалась между депутатом Государственной думы Сергеем Мироновым и главой Олимпийского комитета России Станиславом Поздняковым. Спикеры рубили сплеча.

«Сейчас олимпийское движение – это разукрашенный труп, которого жулики от политики и бизнеса дёргают за руки и ноги, чтобы тот выглядел живым. Не нужно нам участвовать в этом фарсе. И вроде бы есть шаги в верном направлении: объявлено о проведении в будущем году в России Всемирных игр дружбы. Но тут же чиновники уточняют, что это не альтернатива «традиционным» состязаниям, а «мощное дополнение» к ним. Снова самообман! Пока мы мыслим себя «придатками» чего-либо, ничего путного не выйдет», – заявил Миронов. У депутата ещё было яркое заявление про «частную лавочку». Но и Поздняков отвечал более чем достойно.

«Это безызбежно»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова в эфире YouTube-канала «Сочи» отвечала на вопрос, следит ли она за хоккеем, и, сама того не желая, создала разлетевшийся по всему рунету мем.

«Ну конечно. Это безызбе… кхм… Безызбежно. Потому что у меня папа хоккеист в прошлом, сейчас тренер», – таким был ответ Алины.

Здорово, что Алина не сконфузилась и круто использовала ошибку, превратив её в тренд, – выпустила мерч со словом «безызбежно». Оговорка также стала частью рекламной кампании фигурки на Первом канале.

«Мы не беженцы и не бомжи»

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер жёстко высказалась насчёт допуска россиян на Олимпийские игры – 2024 в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов после того, как МОК обозначил подробный список требований для допуска, который не ограничивается лишь спортивными результатами и отсутствием флага.

«Флаг и гимн России – принадлежность к стране, мы не беженцы и не бомжи. Как Россия может выступать в команде беженцев? Выступать без флага и родины, зачем вообще тогда выступать? Мы и в России хорошо выступаем, очень серьёзная борьба. Была же Спартакиада народов СССР, сейчас есть Игры дружбы, Игры БРИКС, где будут получать звания, как и после Олимпийских игр, премии будут такие же спортсменам и тренерам. Мы выступаем в своей стране, это не политика, а самые настоящие Игры. Какие Олимпийские игры могут быть без соревнований стран? Мы что, на коленях ползать должны с руками поднятыми? У нас спортсмены всё получат и так – звания, машины, призовые – всё получат они», – обозначила свою позицию Винер.

«Непомнящий — обезьяна с гранатой»

В апреле Ян Непомнящий играл за титул чемпиона мира с китайцем Дин Лижэнем. Весь матч россиянин проиграл, но 18 апреля выиграл одну из партий долгого противостояния. После этого президент Федерации шахмат России Андрей Филатов назвал российского шахматиста обезьяной с гранатой.

«Несмотря на сегодняшнюю победу, отмечу вот что: на пресс-конференции перед матчем Ян сказал, что ассоциирует себя с обезьяной, когда у него плохие дни за шахматной доской. Хочу сказать, что он не обманул. В плохие дни он даже обезьяна с гранатой», – заявил Филатов.

Команда Непомнящего назвала слова главы федерации импульсивными. Очевидно, что глава ФШР не хотел оскорбить шахматиста, но его выражение вызвало большой резонанс. Сам Непомнящий во время матча цитату не комментировал, а позже назвал высказывание некорректным.