Аргентина побеждает и всё разрушает. Итоги третьего этапа Мировой серии по регби-7

С 26 по 28 января в австралийском Перте прошёл третий этап Мировой серии по регби-7. На финальный день мировой серии по регби-7 на стадионе HBF Park, вмещающем 20 500 зрителей, были раскуплены все билеты. Однако местные болельщики победы сборной Австралии так и не увидели. Хозяева добрались до финала в мужском турнире, но золото упустили.

Ирландский прорыв

Женская сборная Австралии приехала на домашний этап, возглавляя таблицу после двух этапов. Команда начала с крупной победы над ЮАР, но уже в следующем матче потерпела от Великобритании первое поражение в сезоне – 12:19. Впрочем, дальше до финала австралийки шли без поражений.

Женская сборная Ирландии по регби-7 Фото: Paul Kane/Getty Images

А в финале их ждала Ирландия. Которая, откровенно говоря, кажется одной из самых быстроразвивающихся «семёрочных» держав. Ещё в начале 10-х годов упоминание этой дисциплины вызывало разве что усмешку любителей регби в Ирландии, но чем ближе дело подходило к Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, тем серьёзнее местные функционеры занимались развитием регби-7.

Стоит отметить, что в Ирландии нет какого-либо гендерного перекоса. И мужская, и женская сборные постепенно начали заявлять о себе.

В Перте ирландки одержали победу в финале со счётом 19:14. У Австралии было много ошибок, и нарушения привели к жёлтой карточке Кэслик – лидера сборной. Это тоже сказалось на ходе решающего противостояния.

Положение команд в женском турнире:



1. Австралия – 58

2. Новая Зеландия – 46

3. Франция – 44

4. Ирландия – 38

5. США – 36

6. Канада – 32

7. Фиджи – 30

8. Великобритания – 24

9. Бразилия – 14

10. Япония – 9

11. ЮАР – 7

12. Испания – 4

После матча тренер ирландок Алан Темпл-Джонс не без труда подбирал слова. Он подчеркнул, что играть против Австралии на её поле в финале – это необыкновенная возможность для его подопечных. Ещё он отметил, что они с командой довольно много уроков вынесли из первых двух туров, и, судя по итоговому результату, уроки были довольно полезными.

Сейчас женская команда Ирландии идёт уже на четвёртом месте, уступая после трёх туров лишь Австралии, Новой Зеландии и Франции.

Крушители из Аргентины!

В мужском турнире всё чуть более запутанно. Ясно только одно: Аргентина выиграла второй этап подряд. И если в ЮАР они сломали бассейн, то в Перте их радости не выдержала сцена. Похоже, это становится традицией.

Положение команд в мужском турнире:



1. Аргентина – 58

2. Австралия – 44

3. Фиджи – 44

4. Ирландия – 42

5. ЮАР – 42

6. Новая Зеландия – 32

7. Франция – 20

8. США – 16

9. Самоа – 14

10. Испания – 11

11. Канада – 10

12. Великобритания – 9

Первый игровой день не принёс аргентинцам проблем. Во второй они немного пободались с Испанией в четвертьфинале, но в итоге одержали уверенную победу со счётом 28:17. В полуфинале они выглядели ещё более уверенно и пропустили лишь по попытке от Фиджи (24:5) и Австралии (31:5). Островитяне хотели зацепиться за третье место, но проиграли матч за бронзу Ирландии.

Аргентинцы вырываются вперёд после трёх этапов, а Фиджи и Австралия делят второе место с равным количеством очков, и чуть отстают от них ЮАР и Ирландия. Впрочем, вся борьбе ещё впереди. Учитывая, что парижская Олимпиада неумолимо приближается, в составах будет всё больше звёзд классического регби, планирующих побороться за медаль Игр.

Следующий этап пройдёт с 23 по 25 февраля в Ванкувере в Канаде.