Непомнящий против американцев — главный нерв турнира претендентов. Есть ли у Яна шансы?

В Торонто близится к финишу шахматный турнир претендентов – 2024. В женском зачёте наши девушки почти потеряли шансы занять заветное первое место, а вот Ян Непомнящий за два тура до финиша остаётся в борьбе.

Однако плотность гонки крайне велика – первое место с Яном делят двое: молодой индиец Гукеш Доммараджу и воспрявший духом Хикару Накамура. Ещё один записной фаворит – американец Фабиано Каруана – отстаёт всего на пол-очка. И именно эта четвёрка будет бороться за первое место.

А самое интересное, что в заключительных турах Непомнящему предстоит встретиться лицом к лицу с обоими американцами. Именно в этих партиях решится судьба путёвки на матч с чемпионом мира Дин Лижэнем!

Давайте же посмотрим, как развивалась история встреч лидера сборной России против двух главных ударных фигур американцев.

С Каруаной всегда всё надёжно

В первом круге претендентского были две ничьих: безоблачная – с Каруаной белыми, а вот чёрными с Накамурой после острейшей дебютной дуэли Яну пришлось очень потрудиться, чтобы обошлось без неприятностей.

Что касается противостояния Непомнящий – Каруана, то даже немного удивительно, что результативных поединков в классических партиях этих двух супергроссмейстеров совсем немного. Есть даже ощущение, что Ян и Фаби почти всегда стараются играть друг против друга максимально надёжно, и должно произойти что-то этакое, чтобы мы увидели победу. В их статистике множество ничьих, а ударами соперники обменялись лишь по разу.

Непомнящий огорчил американца на супертурнире в Загребе-2019: российский гроссмейстер тогда был очень хорош и поднимался к первому чемпионскому матчу. А Каруана сумел замучить россиянина в Бухаресте-2023 – тогда Непомнящий приехал совершенно разобранный после трагически проигранного Дин Лижэню матча и играл явно ниже своих возможностей.

В истории претендентских турниров у двух фаворитов пока вообще нулевая ничья – трудно вспомнить, что Непо и Фаби пытались задушить друг друга по-настоящему, но в Торонто складывается другая ситуация, и, возможно, в самом последнем туре у них не окажется другого выбора.

Фабиано Каруана Фото: FIDE

При этом любопытно, что с укороченным контролем у Непомнящего против Каруаны огромный плюс – чуть ли не 21:10! Но там, понятно, значительно меньше роль дебютной подготовки, которой так славится Фабиано.

Хикару — нерукопожатный соперник

Противостояние Яна Непомнящего и Хикару Накамуры некогда считалось одним из самых принципиальных в шахматном мире – чего стоил их матч на Кубке мира – 2015, завершившийся скандалом и заседанием апелляционного комитета. Тогда после затяжной и неровной борьбы судьба матча решалась в армагеддоне или «партии смерти», и Накамура в той партии сделал рокировку двумя руками в нарушение всех действующих правил. Судья, увы, не отреагировал, и партия в итоге закончилась победой американца.

Фрагмент с ходом двумя руками был чётко заметен на видеотрансляции, Ян подал жалобу в апелляционный комитет с требованием партию переиграть, но третейский суд встал на сторону его соперника, мол, результат есть результат, и он уже зафиксирован. Российский гроссмейстер Даниил Дубов, друживший с Непомнящим, позднее рассказывал, что из-за этого эпизода Накамура долгое время оставался для него нерукопожатным человеком.

При этом раньше Накамура выглядел одним из самых неудобных соперников для идущего к своим шахматным вершинам Непомнящего: выиграл у совсем ещё юного Яна на супертурнире в Вейк-ан-Зее в 2011-м, потом на Гран-при ФИДЕ в Москве в 2017 году, и почти сразу же – на супертурнире в Цюрихе, где шахматисты играли с экспериментальным контролем по 40 минут.

Однако затем Непомнящий счёт личных встреч с длинным контролем сравнял, с напором проведя партии против Хикару на его же территории: в Сент-Луисе в 2017 и 2019 годах. И далее у Непо с Накой началась безголевая серия – в том же претендентском турнире в Испании в 2022-м в одной партии соперники сделали ничью за 34 хода, а в другой – за 14. Но тут, в Торонто, Накамура явно жаждет борьбы, и интересно, чем Ян ответит на это страстное желание.

Хикару Накамура Фото: FIDE

Не надо сбрасывать со счетов и тот факт, что в случае дележа первого места, согласно регламенту, состоится дополнительный матч или матч-турнир (если поделят несколько человек), и в нём в быстрые шахматы Хикару Накамура явно будет котироваться выше всех! Он признанный спец по рапиду и блицу – в его пользу и счёт в быстрых партиях против Яна Непомнящего, хотя в последнее время россиянин ответил серией болезненных ударов.

В общем, встречи равных соперников ожидаются «от обороны» (если только ситуация не потребует от кого-то сыграть all in) – уж слишком велики ставки. Но если Яну и делить первое место (пока верим, что он сможет победить единолично), то гораздо лучше выйти на дополнительный матч с Каруаной, нежели с проводящим сутки напролёт за быстрыми партиями Накамурой.