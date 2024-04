«Леван был просто невероятен». В армрестлинге состоялась главная чемпионская схватка года

Для большинства людей армрестлинг – просто битва на руках. Но для некоторых это целая жизнь. И 20 апреля эта жизнь сконцентрировалась в одной точке земного шара – в Стамбуле, где проходил большой международный турнир East vs. West 12.

Весь кард турнира для российских зрителей транслировал «Кинопоиск». Он же покажет и другие турниры серий East vs West и King of the Table в этом году.

East vs West 12 был крайне щедр на крутые поединки, главным из которых, конечно, стал титульный матч между Девоном Ларраттом и Леваном Сагинашвили. В напряжённой по эмоциям борьбе невероятную победу одержал Грузинский Халк. Получилось действительно незабываемо!

Драматичные поединки

Всего на East vs. West 12 прошло 14 матчей, пять из которых были титульными. Конечно, большинство фанатов ожидали главного поединка вечера – битвы Ларратта и Сагинашвили, но и до него было на что посмотреть.

Армрестлеры поразили красивой борьбой буквально на старте турнира. В третьем поединке вечера Петро Маргаринт и Нугзари Чикадзе дали жару. Первые два раунда остались за грузином. В первом Нугзари неожиданно легко обыграл украинца верхом, а во втором в напряжённой борьбе вырвал победу крюком. На свой успех Чикадзе отреагировал крайне эмоционально: что-то кричал в адрес Маргаринта, бегал по сцене и радовался.

Видимо, изнурительный второй раунд и всплеск эмоций вытянули все силы из грузинского атлета, потому что дальше Петро быстро и хладнокровно переломил ход матча. Маргаринт с боем вырвал победу в третьем раунде, а потом без особых проблем одолел Нургази в двух оставшихся.

Казалось, что этот поединок так и останется самым напряжённым и красивым за весь вечер, но его затмил титульный матч между Давитом Самушией и Нурдаулетом Айдарханом. В первом раунде судьи присудили победу казаху, но второй забрал грузин, сравняв счёт – 1:1. Третий раунд вышел очень длинным и нервным, каждый армрестлер по очереди владел преимуществом, но в итоге Самушии удалось подловить Айдархана на ошибке.

Давит Самушия и Нурдаулет Айдархан Фото: CoreSport

Долгое противоборство вымотало соперников: они стали больше отдыхать и ошибаться. Четвёртый раунд остался за Давитом, и действующий чемпион оказался в шаге от защиты титула. Однако у грузина ничего не вышло. Казах совершил крутейший камбэк и сравнял счёт – 3:3. Решающий раунд выдался валидольным. Нурадулет забрал старт и даже был близок к победе, но после он загнал себя в неудачное положение, где сильнее оказался Давит.

После победы грузина весь зал взорвался восторженными криками. Фанаты Самушии скандировали что-то на родном языке и размахивали грузинскими флагами. И такая благодарность от болельщиков была вполне закономерной: Давиту удалось вырвать победу в безумном матче, который длился почти 45 минут! Пожалуй, после такой защиты титул стал ещё более ценным!

Борьба россиян

Неплохие по накалу страстей поединки выдавали и россияне. На East vs. West 12 нашу страну представляли четыре армрестлера: Екатерина Никишева, Ибрагим Сагов, Артур Макаров и Александр Schoolboy Безъязыков.

Леонидас Аркона и Александр Schoolboy Безъязыков Фото: CoreSport

Первым на сцену вышел Сагов, которому предстояло сразиться с Сандрисом Шедиcом. Ибрагим без особых проблем забрал первые два раунда, но в заключительном латвиец оказал мощное сопротивление, и россиянину пришлось серьёзно попотеть. К счастью, Сагов выстоял – 3:0.

Следом в титульном матче довелось бороться Никишевой. Соперницей Екатерины была сильнейшая Фия Райсек. Действующая чемпионка мира из Швеции не оставила никаких шансов россиянке, выиграв 4:0.

За чемпионский пояс бился и Макаров. Соперником россиянина в титульной схватке был опытный Миндаугас Тарасайтис. Весь поединок литовец пытался вывести Артура на эмоции: то заигрывал с камерой, показывая, как легко одолеет россиянина, то вызывающе громко кричал, радуясь фолам Макарова, то пафосно расхаживал по сцене. Наш рукоборец же был заметно более спокоен, хотя и ярко реагировал на выигранные раунды.

В итоге в плотной борьбе Артуру удалось забрать победу в матче (4:0) и завоевать чемпионский пояс. Кстати, на протяжении всего поединка Макарову активно помогал Сагов, который давал советы и делал массаж рук.

Артур Макаров и Кирилл Сарычев Фото: CoreSport

Последним из россиян свой матч проводил Schoolboy. Увы, выиграть Безъязыкову не удалось. Даже поддержка Сагова на сцене ему не сильно помогла. Александр в напряжённом поединке уступил Леонидасу Аркона – 2:3. Сперва россиянин вроде бы повёл в счёте 2:0, но судьи пересмотрели счёт – 1:1. Затем немец вышел вперёд, но Schoolboy сравнял счёт – 2:2. А вот заключительный раунд остался за Леонидасом.

Важнейший матч года

Главный поединок вечера между Девоном Ларраттом и Леваном Сагинашвили начался лишь на седьмом часу турнира. Уже на моменте выхода соперников стало понятно, что нас ждёт незабываемая схватка. Грузинский Халк появился на арене с грозным видом под энергичный рэп, а «No Limits» вышел под классическую музыку в спокойном и крайне добродушном настроении. Однако на самой сцене всё переменилось: Леван выглядел по-настоящему спокойным и хладнокровным, а Девон – энергичным и эмоциональным.

Первый раунд вышел наиболее ярким в поединке. Сперва противоборство завершилось срывом: Ларратт особо никак не отреагировал на это, зато Сагинашвили всем своим видом показал, как легко ему было бороться с канадцем. Однако потом «No Limits» сделал невозможное – выиграл у Грузинского Халка кисть и заставил его бороться в трицепс. Вот только Девону это не помогло, в первом раунде судьи присудили победу Левану.

Леван Сагинашвили и Девон Ларратт Фото: CoreSport

Как реагировал на происходящее зал, описать невозможно. За поединком почти тысяча людей наблюдала стоя, взрываясь оглушительным криком на каждое действие армрестлеров. Особую поддержку дополнительно получал Девон, семья которого оглушительно кричала прямо на сцене. Пожалуй, каждому бы захотелось, чтобы за него так болели жена и сын.

Второй раунд уверенно забрал Сагинашвили, а вот в третьем началось настоящее мясо. Рукоборцы никак не могли взяться правильным захватом. Поединок затягивался настолько, что у Ларратта сдали нервы и он сорвался на судей, за что и получил предупреждение. Когда раунд всё-таки начался, Леван вновь без особых проблем и с улыбкой на лице выиграл его.

Заключительный раунд тоже остался за Грузинским Халком. Казалось, что ему даже не пришлось прилагать особых усилий, чтобы одолеть Девона и зафиксировать победу. Сагинашвили сотворил настоящую историю, всухую обыграв Ларратта (4:0) и забрал главный титул в карьере.

«Невероятная публика, невероятная атмосфера. Спасибо вам всем за любовь к армрестлингу. Леван был просто невероятен, действительно невероятен. Это всё, что я могу сказать. Это было очень сложно. Думаю, только Алекс Курдеча может навязать Левану конкуренцию», – сказал Девон после матча.

Давит Самушия и Леван Сагинашвили Фото: CoreSport

«Прежде всего хочу сказать спасибо всем болельщикам: фанатам Девона, моим фанатам и фанатам армрестлинга. Девон сейчас очень силён, в первом раунде я почувствовал это. Но дальше я собрался и сделал то, что должен был. Может, через два года, когда ему будет 50 лет, он захочет посоревноваться со мной вновь», – поделился эмоциями после победы Леван.

Битва Сагинашвили и Ларратта красиво завершила East vs. West 12. Пожалуй, фанаты сполна насладились семичасовым праздником армрестлинга.