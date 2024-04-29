Финал Суперкубка России завершился уникальным действом. Трофей забрала казанская «Стрела»

29 апреля в Саранске прошёл матч за Суперкубок России по регби. Это был шестой розыгрыш трофея в истории, и впервые за него не боролась ни одна красноярская команда. На отличном поле «Мордовия-Арены» встречались пензенский «Локомотив» и казанская «Стрела-Ак Барс». Пензенцы в финале чемпионата прошлого года обыграли «Енисей», а казанцы в финале кубка – «Красный яр». При других результатах финалов этих турниров матч за Суперкубок мог бы превратиться в очередное красноярское дерби, которых любители российского регби видели множество, но не превратился, и тем интереснее было смотреть за встречей. Изначально, кстати, матч должен был пройти в Екатеринбурге, но что-то не срослось, и на помощь пришёл Саранск.

Финал Суперкубка России по регби Фото: Мария Андерсон

На предматчевой пресс-конференции представители «Локомотива» обещали тысячу болельщиков из Пензы. До Саранска по прямой чуть больше 100 км, на машине можно добраться менее чем за два часа. Вероятно, поэтому, по ощущениям, болельщиков «Локомотива» приехало куда больше, и практически весь нижний ярус трибуны С был занят именно ими. Казань же в четыре раза дальше, но и «Стрела» не осталась без поддержки.

Финал Суперкубка России по регби Фото: Мария Андерсон

Ещё за час до начала встречи зрители начинали подтягиваться к стадиону. Было очень много детей, при этом те, что сидели в первых рядах, в регби разбирались и периодически задавали риторический вопрос: «За что штрафной?» Наверное, если бы по двум огромным мониторам показывали не только счёт, но и картинку для телезрителей, как это делается за рубежом, ориентироваться было бы проще. А нарушали команды довольно много.

Финал Суперкубка России по регби Фото: Мария Андерсон

Ещё в первом тайме «Стрела» дважды оставалась в меньшинстве, а во втором и «Локомотиву» пришлось поиграть в 14 человек. Первый тайм, как и прогнозировал наставник казанцев ДжейПи Нил на предматчевой пресс-конференции, был довольно осторожным. Команды, вернувшиеся на поле после длительного зимнего перерыва в чемпионате, набирали очки только ударами по воротам, и «Стреле» всё время приходилось догонять «Локомотив». Во второй половине встречи после удаления у «Локо» казанской команде удалось положить попытку. Но команда из Пензы ответила своей попыткой, пусть и через почти 15 минут, и снова вышла вперёд.

Суперкубок России по регби — 2024. Саранск



«Локомотив» (Пенза) — «Стрела-Ак Барс» (Казань) — 19:19 (1:3 по ударам)

Попытки: Ника Цирекидзе (74’) – Виталий Живатов (60’)

Реализации: Сергей Янюшкин (75’) – Якобус Мараис (61’)

Штрафные: Сергей Янюшкин (6’, 15’, 40’, 50’) – Якобус Мараис (11’, 33’, 45’, 80’)

Жёлтые карточки: Владимир Подрезов (59’) – Андрей Карзанов (20’), Рикерт Корфф (38’)

Заработав штрафной в непосредственной близости от зачётки «Локомотива» на последней минуте, игроки «Стрелы» решили не выбивать в аут и пытаться занести от коридора, а пробить по воротам, тем самым сравняв счёт.

Финал Суперкубка России по регби Фото: Мария Андерсон

С равным счётом игра и завершилась. А организаторы решили, что в этой ситуации победителя должна определить серия ударов по воротам. И все семь тысяч болельщиков на трибунах стали свидетелями именно этого нечастого для регбийных турниров действа. Главный тренер «Локомотива» Александр Янюшкин даже просил болельщиков не мешать бьющим. Тем не менее именно игроки «Стрелы» в этой дуэли вышли победителями.

Финал Суперкубка России по регби Фото: Мария Андерсон

И первое, что сделал капитан казанской команды Герман Давыдов – отправился к болельщикам. В благодарность те отдали ему флаг Республики Татарстан, уроженцем которой он и является. «Стрела», кстати, подготовилась к победе в турнире, и всем игрокам, тренерам и персоналу выдали победные тюбетейки. Суперкубок отправляется в столицу Татарстана, а уже 4 мая обе команды сегодняшнего матча рестартуют в чемпионате России.