«Родина» не удержала победу над «Водником» в ЧР по хоккею с мячом

В очередном матче чемпионата России по хоккею с мячом кировская «Родина» на своём льду не сумела удержать победный счёт во встрече с архангельским «Водником». Дубли у хозяев оформили«Родина» с 16 очками в активе располагается на четвёртом месте в зоне «Запад», «Водник», набравший 35 очков в 15 матчах, второй.«Родина» (Киров) – «Водник» (Архангельск) – 4:4 (3:1).Голы: Мастрюков, 2, 77, Леухин, 15, 27 – Пивоваров, 10, Бефус, 53, Чермных, 75, Перминов, 89.