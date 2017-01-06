Московское «Динамо» проиграло «Старту» в матче чемпионата России по бенди

Московское «Динамо» в матче чемпионата России по хоккею с мячом проиграло «Старту» из Нижнего Новгорода со счётом 1:4. Для столичной команды это поражение стало 10-м в 18 играх. «Старт» одержал третью победу. Накануне «Динамо» обыграло «Старт» со счётом 3:2.
Хоккей с мячом. Чемпионат России. Суперлига
«Динамо» (Москва) — «Старт» (Нижний Новгород) — 1:4 (1:3).
Голы: Ничков, 20 (0:1); Тарасов, 31 (0:2); Тюко, 33 (0:3); Бихузин, 45 (1:3); Стариков, 83 (1:4).
В турнирной таблице группы «Запад» московское «Динамо» занимает третье место, «Старт» — шестое.