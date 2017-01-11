«Синара» одолела «Тюмень» в 1/4 финала Кубка России

В первом четвертьфинальном матче Кубка России по мини-футболу екатеринбургская «Синара» на своей площадке взяла верх над «Тюменью» с минимальным преимуществом в счёте – 2:1.вывел хозяев вперёд в самом начале встречи. А во втором тайме сначалаувеличил преимущество «Синары», а затем гости усилиямиотыграли один мяч.Ответный матч пройдёт 8 февраля в Тюмени.«Синара» (Екатеринбург) — «Тюмень» — 2:1 (1:0).Голы: Тимощенков, 2, Аширов, 27 – Соколов, 33.