«Синара» одолела «Тюмень» в 1/4 финала Кубка России

В первом четвертьфинальном матче Кубка России по мини-футболу екатеринбургская «Синара» на своей площадке взяла верх над «Тюменью» с минимальным преимуществом в счёте – 2:1. Константин Тимощенков вывел хозяев вперёд в самом начале встречи. А во втором тайме сначала Денис Аширов увеличил преимущество «Синары», а затем гости усилиями Андрея Соколова отыграли один мяч.
Ответный матч пройдёт 8 февраля в Тюмени.
Мини-футбол. Кубок России. 1/4 финала. Первый матч
«Синара» (Екатеринбург) — «Тюмень» — 2:1 (1:0).
Голы: Тимощенков, 2, Аширов, 27 – Соколов, 33.