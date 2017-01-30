МПК не разрешил российским паралимпийцам участвовать в отборе на Игры-2018

Паралимпийский комитет России (ПКР) получил ответ от Международного паралимпийского комитета (МПК) на предложение ПКР разрешить российским паралимпийцам участвовать в международных квалификационных соревнованиях к Паралимпийским зимним играм 2018 года в Пхенчхане (Корея) при конкретных гарантиях со стороны ПКР, сообщает пресс-служба ПКР.В ответе президент МПК, лично подписавший письмо, сообщает, что предложения ПКР были представлены членам Исполкома МПК. Исполком МПК рассмотрел и обсудил их 29 января 2017 года на своём заседании в Бонне (Германия) и принял решение отклонить предложения ПКР.Со своей стороны ПКР заявил, что оставляет за собой право отстаивать законные права российских паралимпийцев в установленном порядке в соответствии с российским и международным законодательством и продолжит подготовку российских спортсменов-инвалидов к зимним Паралимпийским играм в Корее.