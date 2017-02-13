ВФЛА: Кокорин – единственный, кто вернул медаль на данный момент

По итогам перепроверок допинг-проб, взятых на летних Олимпиадах 2008 и 2012 годов, наград был официально лишён 21 российский спортсмен. Но лишь один российский бегун Антон Кокорин выполнил требование Международного олимпийского комитета (МОК) вернуть медаль, сообщила антидопинговый координатор Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА). Кокорин вместе сзавоевал бронзу на ОИ-2008 в эстафете 4х400 м, положительной оказалась допинг-проба Алексеева.«Кокорин – единственный, кто вернул медаль на данный момент. Он сам ни на чём не попадался, был участником эстафеты. Приехала его жена и привезла медаль. Это произошло ещё в прошлом году. Мы сделали рассылку в ноябре, и единственным, кто откликнулся, причём буквально в течение нескольких дней, был Кокорин. Больше из тех, кто был лишён наград по итогам перепроверок, медали никто не возвращал.Когда выходит решение МОК, мы всегда уведомляем спортсменов, а также регионы, за которые они выступают, о вынесённых санкциях. Также ОКР со своей стороны сообщает спортсменам о необходимости вернуть медали и призовые. Тем более после отбытия дисквалификации условием допуска к соревнованиям является возврат призовых и медалей. Но это работает только в отношении спортсменов, которые собираются продолжать карьеру. В правилах пока процедура возврата чётко не прописана, насколько мне известно», — приводит слова Иконниковой «Р-Спорт».