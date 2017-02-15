Кузнецов: Перкинс будет усилением для сборной России по велоспорту

Знаменитый тренер по велоспортупрокомментировал информацию о возможной натурализации австралийского велогонщика«Безусловно, у нас есть свои спортсмены. Но такова сегодня мода, которая докатилась и до велоспорта. Многие спортсмены ищут для себя более комфортные условия и идут выступать за сборные других стран. Насколько мне известно, у Перкинса не сложились отношения со своей федерацией. Он хочет попасть на Олимпийские игры, но в Австралии такой гарантии не было.Я к вопросу натурализации отношусь довольно ровно. Это тенденция нынешнего дня. Не думаю, что здесь речь идёт о создании для спортсмена каких-то особенных условий. Этот шаг нельзя сравнивать с покупкой футболиста. Основное различие – в цене. Перкинс станет усилением для нашей сборной. Но попадание в стартовый состав ему никто гарантировать не может. Всё будет зависеть от подготовки Шейна», — приводит слова Кузнецова «Спорт-экспресс».