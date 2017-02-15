Херманс выиграл второй этап веломногодневки «Тур Омана»

Бельгиец Бен Херманс из команды BMC победил на втором этапе веломногодневки Мирового тура «Тур Омана» и захватил лидерство в общем зачёте.
Велоспорт на шоссе. Мировой тур. «Тур Омана»
2-й этап. Аль Бустан – Нахль, 145,5 км
1. Бен Херманс (Бельгия, BMC) – 3:20.49.
2. Руи Кошта (Португалия, UAE Abu Dhabi).
3. Якоб Фульсан (Дания, «Астана»)…
72. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha-Alpecin) – +3.43.
Общая классификация. После второго этапа
1. Бен Херманс (Бельгия, BMC) – 7:07.08.
2. Руи Кошта (Португалия, UAE Abu Dhabi) – +0.04.
3. Якоб Фульсан (Дания, «Астана») – +0.06…
133. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha-Alpecin) – +12.38.