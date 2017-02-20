Лесун: грустно сравнивать зарплаты пятиборцев и футболистов

Олимпийский чемпион Игр-2016 в современном пятиборье Александр Лесун поделился мнением о том, справедливо ли, что его вид спорта сильно уступает футболу по популярности среди болельщиков и спонсоров.
«Меня очень огорчает, что о нашем виде спорта пишут не так много, как о футболе или хоккее. Но я делаю всё, что в моих силах. Показываю высокие результаты, общаюсь. Популяризирую пятиборье, как могу. Если сравнивать с футболом по деньгам, то пятиборец получает шнурки от ботинок. У нас есть базовая ставка в Министерстве спорта. И всё. За чемпионаты Европы и мира Международная федерация не платит. Призовые — от нашей России. Если будешь выигрывать всё подряд, выходишь на все этапы Кубка мира, два коммерческих старта… Думаю, в лучшем случае самые топовые пятиборцы смогут навыигрывать в год почти 40 тыс. долларов, из которых добрая половина будет приходиться на Кубок Кремля и Кубок министра обороны. Когда берём денежную составляющую, становится грустно по сравнению с футболом», — приводит слова Лесуна «Российская газета».
Сегодня был опубликован новый рейтинг зарплат российского футбола, согласно которому Хави Гарсия («Зенит») и Ведран Чорлука («Локомотив») получают по € 4,5 млн в год.