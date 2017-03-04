Сборная России по пляжному футболу победила «Спартак» в товарищеском матче

В субботу, 4 марта, в Химках состоялась церемония открытия Центра пляжных видов спорта СССР. В матче открытия сборная России по пляжному футболу взяла верх над московским «Спартаком» со счётом 3:2, сообщает Beachsoccerrussia. Голами в составе подопечныхотметились Алексей Макаров, Борис Никоноров и Кирилл Романов, а у красно-белых забили Александр Чирко и Фёдор Земсков.В торжественном открытии комплекса приняли участие вице-президент РФС и председатель комитета пляжного футбола РФС, глава ФНЛ Игорь Ефремов, а также бывшие игроки «Спартака» Виктор Булатов и Дмитрий Ананко.