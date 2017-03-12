«Синара» вновь обыграла «Норильский никель» в ЧР по мини-футболу

Екатеринбургская «Синара» на выезде обыграла «Норильский никель» во втором матче 18-го тура чемпионата России по мини-футболу среди команд Суперлиги. По дублю оформили Сергей Пономарёв, Николай Канивец (оба – «Норильский никель») и Сергей Герасимов («Синара»).
В первом матче тура накануне «Синара» одержала победу со счётом 7:5.
Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. 18-й тур. Второй матч
«Норильский никель» — «Синара» (Екатеринбург) – 4:5 (2:3).
Голы: Пономарёв, 18, 42, Канивец, 21, 28 – Герасимов, 7, 40, Фахрутдинов, 10, Аширов, 15, Шистеров, 37.