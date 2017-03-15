Заварзина — бронзовый призёр ЧМ по сноуборду в параллельном слаломе

Россиянка Алёна Заварзина завоевала бронзовую медаль чемпионата мира по сноуборду в Сьерра-Неваде (Испания) в параллельном слаломе. Бронзовая медалистка Олимпийских игр—2014, чемпионка и вице-чемпионка мира в полуфинале допустила ошибку и уступила будущей победительнице австрийке Даниэле Ульбинг, а в заезде за бронзу опередила немку Шаенн Лох. Серебро в активе Эстер Ледецки из Чехии.
Сноуборд. Чемпионат мира. Сьерра-Невада, Испания
Женщины. Параллельный слалом
1. Даниэла Ульбинг (Австрия).
2. Эстер Ледецка (Чехия).
3. Алёна Заварзина (Россия)…
9-16. Екатерина Тудегешева (Россия).
9-16. Екатерина Хатомченкова (Россия)…
18. Наталья Соболева (Россия).