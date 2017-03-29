Тарасова и Морозов могут сняться с ЧМ в Хельсинки из-за травмы партнёрши

Российская спортивная пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов может сняться с чемпионата мира по фигурному катанию из-за травмы, полученной партнёршей.
«Во время предстартовой тренировки при исполнении дорожки партнёр наехал на Тарасову после её падения. В результате он разрезал ей левую ногу ниже колена. Ей наложили десять швов», — рассказала тренер спортсменов Нина Мозер.
По словам специалиста, решение об участии пары в соревнованиях будет принято в течение дня. Короткую программу спортивные пары должны представить сегодня вечером.
Чемпионат мира по фигурному катанию пройдёт с 29 марта по 2 апреля в Хельсинки.