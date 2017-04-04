Валуев: чтоб не убивать паралимпизм в РФ, мы должны придумать альтернативу Играм

Член исполкома Федерации хоккея с мячом России, депутат Государственной Думы РФ, экс-чемпион мира по боксу в супертяжёлом весепрокомментировал информацию о том, что совет спортсменов Международного паралимпийского комитета не поддержал предложения члена исполкома Паралимпийского комитета Россиио допуске российских паралимпийцев к участию в международных стартах под нейтральным флагом.«Боятся наших олимпийцев, а паралимпийцев — в особенности! Потому что они слишком много завоёвывают золотых, серебряных и бронзовых наград. Убрали сильнейшую команду с пробега по совершенно надуманным причинам. Просто выключили целую страну из паралимпизма вообще, тем самым решив свои вопросы. Даже если бы наши паралимпийцы выступали под нейтральным флагом, то все бы прекрасно понимали, откуда они, куда в итоге повезут свои медали. Вот так и сделали.Чтобы не убивать паралимпизм в стране, мы вынуждены придумывать некую альтернативу. Это игры Доброй воли, это Паназиатские игры. Да, они не будут Олимпийскими или Паралимпийскими, но со временем будут всё больше и больше расширяться. Мы сейчас не говорим о том, чтобы составить какую-то реальную, большую конкуренцию Олимпийским играм. Слишком сложно сделать это в одночасье, но мы будем вынуждены таким образом поддерживать наших паралимпийцев. Наверняка искренние, честные спортсмены, которые действительно хотят считаться сильнейшими спортсменами страны, приехали бы на подобные альтернативные игры.Если говорить о справедливости и о том, как нужно поступать, то вопрос допинга решаем. Если отбросить всю политику в сторону, конечно. А правила, которые диктует Международный олимпийский комитет, мы поменять не в состоянии. Говорить о том, что мы можем что-то поменять? Я лично здесь не вижу перспектив абсолютно. Если только вдруг совет примет альтернативное решение, но это работа, наверное, даже не на десятилетия. Поэтому гораздо правильнее было бы создавать альтернативу. Это очень трудный путь, но всё-таки возможно, что просто у нас другого выхода и нет. Возможно, что со временем такие соревнования позволят нашим спортсменам оставаться в спорте как в профессии», – сказал Валуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яна Трандафилова.