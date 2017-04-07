Задорина: решение ОКР подписать контракт с ZASPORT стало большой неожиданностью

Дизайнер и основатель бренда ZASPORT 28-летняя Анастасия Задорина в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Никите Кузину и Евгению Слюсаренко прокомментировала подписание восьмилетнего контракта на поставку экипировки олимпийской сборной России.
«Важно сказать, что предложение принять участие в тендере исходило из Олимпийского комитета России. Прежде чем откликнуться, наша команда взвесила свои возможности, пообщалась с партнёрами. Мы прекрасно понимали, что это большая ответственность, принципиально другие объёмы работ, с которыми придётся справляться и материально, и концептуально. Надежды на победу, конечно, были, но всё равно – решение ОКР стало большой неожиданностью.
Как ни странно, многие до сих пор думают, что тендер был битвой за госбюджеты. На самом же деле это был конкурс за звание экипировщика олимпийской команды России. И в данном случае компании сами решали, какой бюджет они готовы инвестировать в том числе в развитие олимпийского движения и достойное представление наших спортсменов на Олимпиаде.
Первая проба наших работа состоится на юношеском фестивале в июле в Венгрии. 31 марта я уже представила ОКР несколько эскизов – как может выглядеть сборная России на этих соревнованиях. Точно могу сказать, что за работу нашей команды мне не стыдно. Я горжусь тем, как у нас получилось. Мы все сами с удовольствием носили бы эту форму», — рассказала Задорина.
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