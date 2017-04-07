Новым тренером конькобежек спринтерской команды назначен Клевченя

Исполнительный директор Союза конькобежцев России Ирина Слаутина сообщила, что новым тренером женской спринтерской команды будет Сергей Клевченя. Ранее команду тренировал Андрей Савельев.
«Женскую спринтерскую команду, где у нас выступают Ольга Фаткулина, Надежда Асеева и будет с ними тренироваться Артём Золотарёв в качестве спарринг-партнёра, теперь будет тренировать Сергей Клевченя», — приводит слова Слаутиной «Р-Спорт».
Призёр Олимпийских игр Ольга Фаткулина, которая является лидером женской спринтерской команды сборной России, в предолимпийском сезоне осталась без наград на чемпионате мира в Канныне.