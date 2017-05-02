Конькобежец Серяев перенесёт операцию по удалению межпозвоночной грыжи

Российскому конькобежцу Евгению Серяеву 3 мая будет проведена операция по удалению межпозвоночной грыжи между пятым поясничным и первым крестцовым позвонками.

Серяев был единственным российским участником, стартовавшим на 10 000 метров на Олимпиаде в Сочи-2014. В 2016 году он стал чемпионом России на дистанциях пять и десять километров. Сезон-2016/17 оказался сорван из-за периодически обостряющихся болей в спине.

Перед олимпийским сезоном была достигнута договорённость о подготовке Серяева в составе команды пятикратной олимпийской чемпионки Клаудии Пехштайн, которая предложила свою помощь в организации проведения операции в Германии, но спортсмен выбрал российскую клинику.

Сейчас из-за длительного реабилитационного периода пока непонятно, где Серяев будет продолжать свою подготовку.