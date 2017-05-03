Болтукаев завоевал серебро ЧЕ по вольной борьбе в категории до 97 кг

Российский борец вольного стиля Анзор Болтукаев завоевал серебро чемпионата Европы, проходящего в Сербии, в весовой категории до 97 кг. В финале Анзор уступил представителю Турции Ризе Йилдыриму, который стал обладателем золотой медали. Бронзовые награды разделили между собой белорус Александр Густин и грузин Элизбар Одикадзе.

Борьба. Чемпионат Европы. Нови-Сад, Сербия

Вольная борьба. До 97 кг

1. Риза Йылдырим (Турция).

2. Анзор Болтукаев (Россия).

3. Александр Густин (Беларусь) и Элизбар Одикадзе (Грузия).