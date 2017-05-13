Комиссаров лидирует в Кубке России по парусному спорту в классе «Лазер»

В Сочи проходит Кубок России по парусному спорту. Участие в соревнованиях принимают участие 278 спортсменов. Официальный сайт ВФПС опубликовал список лидеров по итогам четырёх дней регаты.

Парусный спорт. Кубок России. Сочи. Список лидеров

«Лазер» (после восьми гонок) — Сергей Комиссаров (Долгопрудный).

«Лазер-радиал» (после восьми гонок): Даниил Крутских (Санкт-Петербург) и Наталья Ганженко (Сочи).

«Лазер 4.7» (после восьми гонок): Владимир Новосёлов (Санкт-Петербург) и Мария Истратова (Владивосток).

«470» (после восьми гонок): Кристиан Чех/Максим Черенков (Анапа) и Алиса Франик/Екатерина Столбнева (Сочи).

«420» (после восьми гонок): Илья Гайдаенко/Богдан Шабаев (Владивосток) и Софья Бугакова/Лидия Яшина (Сочи).

«49-й» (после 10 гонок): Константин Носов (Владивосток)/Александр Гайдаенко (Санкт-Петербург).

«49-й FX» (после девяти гонок): Анастасия Могильная/Яна Стоколесова (Тольятти).

«29-й» (после 10 гонок): Дмитрий Лаздин/ Дмитрий Арасланов (Тольятти) и Анастасия Сумарокова/Диана Сабирова (Тольятти).

RS:X (после восьми гонок). Иван Шохов (Сочи) и Ольга Горбатых (Севастополь).

«Накра 17» (после 10 гонок). Максим Семёнов/Алина Щетинкина (Тольятти).