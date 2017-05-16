Будапешт примет первый этап Кубка мира по шорт-треку сезона-2017/18

Официальный сайт Международного союза конькобежцев сообщает, что первый и второй этапы Кубка мира по шорт-треку сезона-2017/18 пройдут в Будапеште (Венгрия) и Дордрехте (Нидерланды) с 28 сентября по 1 октября и с 5 по 8 октября соответственно. Ранее сообщалось, что первые этапы пройдут в Европе, но конкретно места проведения стартов не назывались.

Третий этап примет Шанхай (Китай) с 9 по 12 ноября. Четвёртый состоится в Сеуле (Южная Корея) 16-19 ноября.

Этапы Кубка мира будут рассматриваться как квалификационные соревнования к зимним Олимпийских играм 2018 года Пхёнчхане (Южная Корея).