Bronenosec Sailing Team занимает 9-е место после двух дней ЧМ в классе яхт TP52

У тосканского побережья в Марине-ди-Скарлино (Италия) продолжается чемпионат мира по парусному спорту в классе яхт ТР52, который также является третьим этапом серии 52 Super Series. Участие в соревнованиях принимают 10 экипажей из семи стран. Россию представит команда яхт-клуба Санкт-Петербурга Bronenosec Sailing Team.

По прошествии двух дней соревнований российская команда не смогла подняться выше восьмого места. Если в первый день соревнований команда потеряла очки из-за фальстарта в единственной гонке дня, то уже 17 мая «Броненосец» избежал подобных просчётов. В заключительной гонке дня на первом знаке «Броненосец» был восьмым, а финишировал пятым.

Лидером является немецкая команда Platoon. Bronenosec Sailing Team располагается на девятой позиции.

«Мы ещё не разгадали секрет этого ветра, а времени всё меньше и меньше. Необходимо посмотреть на ситуацию по-новому, оставить всё раздражение позади и начать с чистого листа. Завтра запланирована прибрежная гонка, которая для нашей команды традиционно проходит успешно. Надеюсь, это поможет нам «перезагрузиться» и улучшить результаты. В столь конкурентном флоте отыграть даже одну позицию на финише – уже сложная задача, и нам это удаётся. У команды есть потенциал, и мы готовы его реализовать», — сказал рулевой российской команды Владимир Любомиров.