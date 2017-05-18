Уход Исинбаевой — ключевое требование для возобновления тестирований РУСАДА

Требование Всемирного антидопингового агентства об уходе двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой с поста главы наблюдательного совета Российского антидопингового агентства является ключевым в вопросе возвращения организации права проводить тестирование спортсменов на допинг, сообщает Inside the Games.

ВАДА: Исинбаева покинет пост главы наблюдательного совета РУСАДА до 31 мая

На совете учредителей ВАДА в Монреале заместитель генерального директора организации Роб Келер заявил, что Исинбаева должна до 31 мая покинуть пост главы наблюдательного совета РУСАДА, так как её кандидатура не согласуется с требованиями дорожной карты по восстановлению соответствия РУСАДА кодексу ВАДА.