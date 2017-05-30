Власов и Носкова вышли в 1/16 финала ЧМ по настольному теннису

Григорий Власов и Яна Носкова обыграли нигерийцев Куадри Аруна и Эдем Оффионг со счётом 4:1 в стартовом матче смешанного парного разряда на чемпионате мира по настольному теннису в Германии и пробились в 1/16 финала.

Ещё одна российская пара Кирилл Скачков / Ольга Воробьёва потерпела поражение от тайваньцев Чэнь Чинь Ань и Чэнь И Чин со счётом 2:4.

Настольный теннис. Чемпионат мира. Дюссельдорф, Германия

Смешанные пары. 1/32 финала

Григорий Власов / Яна Носкова (Россия) — Куадри Аруна / Эдем Оффионг (Нигерия) — 4:1.

Кирилл Скачков / Ольга Воробьёва (Россия) — Чэнь Чинь Ань / Чэнь И Чин (Тайвань) — 2:4.