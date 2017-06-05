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Юные регбисты устроили благотворительный матч в помощь девочке из Красноярска

5 июня 2017, понедельник. 20:01. Другие

4 июня в Красноярске состоялся благотворительный регбийный матч между командами «Енисей-СТМ» и «Красный яр» 2003 года рождения. По инициативе тренеров и родителей воспитанников регбийного клуба «Енисей-СТМ», юные спортсмены собирали деньги на протез для Сабины Абдураимовой, подопечной благотворительного фонда «Добро24.ру». Подвижной, спортивной девочке отняли ногу, чтобы остановить саркому. Сабина мечтает и дальше заниматься спортом, но, к сожалению, в России такие протезы не производят.

От продажи билетов и благотворительных пожертвований было собрано больше 77 000 рублей, что в 2,5 раза превышает планируемый результат. А матч «Енисей-СТМ» — «Красный Яр» (команды 2003 г.р.) завершился победой енисеевцев, финальный счёт 46:8.

«Для тренера это воспитательный момент — взращивание многогранной, социально-активной личности, а для спортсменов – это возможность своей игрой реально помочь человеку. Этот матч был сыгран на полной самоотдаче ради тех, кто внёс пожертвование и пришёл на регби. Для команды мастеров «Енисей-СТМ» это был посильный вклад. Некоторые регбисты, те, кто сейчас не в сборной, а также главный тренер команды Вакиль Валеев пришли поддержать подрастающее поколение и передать пожертвование. Большое спасибо всем тем, кто откликнулся и поддержал юных регбистов в их начинании», — приводит слова директор РК «Енисей-СТМ» Александра Кармацкого пресс-служба клуба.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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РК Енисей-СТМ РК Красный Яр
Новости. Другие
5 июня 2017, понедельник
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