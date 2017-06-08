Демченко победил Коваленко и вышел на второе место на ЧЕ по шахматам в Минске

Россиянин Антон Демченко в восьмом туре чемпионата Европы по шахматам в Минске победил латвийца Игоря Коваленко. После восьми туров единоличным лидером является британец Дэвид Хауэлл, набравший 7 баллов. По 6,5 очков в активе Демченко и болгарина Ивана Чепаринова.

Сразу 15 шахматистов набрали по 6 баллов. В их числе россияне Владислав Артемьев, Евгений Томашевский, Даниил Дубов, Максим Матлаков, Александр Шиманов, Александр Мотылев и Евгений Романов.

22 лучших шахматиста по итогам этого турнира получат право выступить на Кубке мира.



