Лучший бомбардир ЧР-2016/17 бразилец Эскердинья покидает «Дину»

Лучший бомбардир чемпионата России сезона-2016/17 бразилец Эскердинья (38 мячей в 37 играх) покидает московскую «Дину», с которой стал серебряным призером завершившегося национального первенства.

«Очередной жизненный этап остался позади. Я прощаюсь с Россией и с командой «Дина» (Москва). В памяти останется столько радостных воспоминаний, трофеев, побед и людей, но прежде всего я увезу воспоминания о стольких друзьях, которые появились у меня за эти пять лет! За годы работы в клубе я могу сказать только слова благодарности. Для меня было честью носить эту футболку, защищать эти цвета. Я говорю спасибо всем игрокам, тренерам, персоналу и администрации, болельщикам, которые всегда с теплотой относились ко мне и моей семье. Спасибо за всё и пусть Господь благословит каждого из вас! Мне было приятно находиться с вами! Кто знает, может быть, скоро мы ещё увидимся. Обнимаю вас всех!» — написал Эскердинья на своей странице в «Инстаграме».