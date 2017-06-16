Евлоев победил на ЧР по греко-римской борьбе в весе до 98 кг

Представитель Москвы и Калининградской области Муса Евлоев победил на чемпионате России по греко-римской борьбе во Владимире в весе до 98 кг. Серебряную медаль завоевал Александр Головин, а бронза в активе Никиты Мельникова и Кантемира Магомедова.

Греко-римская борьба. Чемпионат России. Владимир

Весовая категория до 98 кг



1. Муса Евлоев (Москва/Калининградская область).

2. Александр Головин (Краснодарский край).

3. Никита Мельников (Красноярский край).

3. Кантемир Магомедов (Москва/Кабардино-Балкария).