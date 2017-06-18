Муллина победила на международном турнире в Финляндии

Российская легкоатлетка Ольга Муллина одержала победу в прыжках с шестом на этапе европейской серии в Куортане. Второй и третьей стали представительницы Финляндии Сага Андерссон и Минна Никканен. Стоит отметить, что Муллина выступает под нейтральным флагом из-за дисквалификации Всероссийской Федерации лёгкой атлетики.
Лёгкая атлетика. Этап европейской серии. Куортан, Финляндия
Шест
1. Ольга Муллина (Россия) — 4,67 (личный рекорд).
2. Сага Андерссон (Финляндия) — 4,22.
3. Минна Никканен (Финляндия) — 4,22.