Муллина победила на международном турнире в Финляндии

Российская легкоатлетка Ольга Муллина одержала победу в прыжках с шестом на этапе европейской серии в Куортане. Второй и третьей стали представительницы Финляндии Сага Андерссон и Минна Никканен. Стоит отметить, что Муллина выступает под нейтральным флагом из-за дисквалификации Всероссийской Федерации лёгкой атлетики.



Лёгкая атлетика. Этап европейской серии. Куортан, Финляндия

Шест



1. Ольга Муллина (Россия) — 4,67 (личный рекорд).

2. Сага Андерссон (Финляндия) — 4,22.

3. Минна Никканен (Финляндия) — 4,22.