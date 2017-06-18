Пятиборец Беляков стал чемпионом России

Нижегородец Кирилл Беляков стал чемпионом России по современному пятиборью. Беляков очень ровно прошёл все дисциплины и вышел в лидеры перед конкуром, который, по решению организаторов, завершал программу соревнований. Преследовали его Александр Савкин и Сергей Карякин, которые и стали в итоге призёрами соревнований.
Олимпийский чемпион Александр Лесун, показавший в предварительных соревнованиях лучший результат, в финале на старт не вышел.
Современное пятиборье. Чемпионат России. Москва
Мужчины. Личное первенство
1. Кирилл Беляков (Нижегородская область) – 1454.
2. Александр Савкин (Москва) – 1441.
3. Сергей Карякин (Москва) – 1434.
4. Максим Кузнецов (Москва) – 1432.
5. Борис Кокряков (Нижегородская область) – 1431.
6. Илья Фролов (Самарская область) – 1426.