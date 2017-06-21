Кристофф: состав Katusha-Alpecin на «Тур де Франс» был определён за моей спиной

Норвежский велогонщик швейцарской команды Katusha-Alpecin Александр Кристофф выразил разочарование в связи с непопаданием в состав на «Тур де Франс».

«Я расстроен, что решение принималось за нашими спинами. Со мной и с Микаэлем Меркевом никто не советовался. Это говорит о том, что в команде нам не полностью доверяют. Никто не принял во внимание то, чего хочу я.

Конечно, я буду учитывать этот эпизод при принятии решения о месте продолжения карьеры. Но, несмотря на это, я считаю, что выступаю в подходящей мне команде, поэтому шанс, что я останусь здесь, остаётся", — приводит слова Кристоффа NRK.