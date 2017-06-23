Российские лучники вышли в финал этапа Кубка мира в Солт-Лейк-Сити

В Солт-Лейк-Сити (США) проходит третий этап Кубка мира по стрельбе из лука. Мужская сборная России в стрельбе из классического лука в составе Арсалана Балданова, Артёма Махненко и Виталия Попова пробилась в финал соревнований. По ходу турнира россияне победили соперников из Казахстана (6:0), Южной Кореи (5:4) и Малайзии (5:1).

В финале российские лучники сразятся с представителями Китайского Тайбэя.

Женская сборная России в 1/8 финала уступила колумбийкам (1:5), а российская команда в миксте в четвертьфинале проиграла команде Китайского Тайбэя (4:5).