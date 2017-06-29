Ласицкене получила британскую визу и выступит на этапе «БЛ» в Лондоне

Менеджер чемпионки мира в прыжках в высоту россиянки Марии Ласицкене Ольга Назарова сообщила, что спортсменка получила британскую визу и примет участие в этапе «Бриллиантовой лиги» в Лондоне, который пройдёт 9 июля. Ранее сообщалось, что организаторы не будут приглашать российских спортсменов. Ласицкене выступит под нейтральным флагом.

«Сегодня Маша получила британскую визу сроком на полгода. По ней она сможет потом поехать и на чемпионат мира. Оргкомитет чемпионата мира ответил на наше письмо с просьбой разъяснить регламент оформления аккредитации и приглашений только относительно спортсменов. По тренерам информация будет позже», — цитирует Назарову «Р-Спорт».