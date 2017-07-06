Клишина — четвёртая в прыжках в длину на этапе «Бриллиантовой лиги» в Лозанне

Россиянка Дарья Клишина стала четвёртой в прыжках в длину на этапе «Бриллиантовой лиги» по лёгкой атлетике в Лозанне. Дарья выступала под нейтральным флагом из-за дисквалификации Всероссийской федерации лёгкой атлетики.
Победу одержала сербка Ивана Шпанович, а второе и третье места заняли представительницы США Шакела Сондерс и Тианна Бартолетта соответственно.
Лёгкая атлетика. «Бриллиантовая лига». Восьмой этап. Лозанна, Швейцария
Женщины. Прыжки в длину
1. Ивана Шпанович (Сербия) — 6,79 м.
2. Шакела Сондерс (США) — 6,68 м.
3. Тианна Бартолетта (США) — 6,65 м.
4. Дарья Клишина (Россия) — 6,64 м.