Клишина — четвёртая в прыжках в длину на этапе «Бриллиантовой лиги» в Лозанне

Россиянка Дарья Клишина стала четвёртой в прыжках в длину на этапе «Бриллиантовой лиги» по лёгкой атлетике в Лозанне. Дарья выступала под нейтральным флагом из-за дисквалификации Всероссийской федерации лёгкой атлетики.

Победу одержала сербка Ивана Шпанович, а второе и третье места заняли представительницы США Шакела Сондерс и Тианна Бартолетта соответственно.

Лёгкая атлетика. «Бриллиантовая лига». Восьмой этап. Лозанна, Швейцария

Женщины. Прыжки в длину

1. Ивана Шпанович (Сербия) — 6,79 м.

2. Шакела Сондерс (США) — 6,68 м.

3. Тианна Бартолетта (США) — 6,65 м.

4. Дарья Клишина (Россия) — 6,64 м.