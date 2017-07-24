Велогонщик Готье сделал предложение своей девушке во время гонки «Тур де Франс»

Французский велогонщик команды AG2R Сириль Готье сделал предложение своей девушке Каролине во время заключительного, 21-го этапа многодневки «Тур де Франс». Во время заезда спортсмен показал в камеру лист бумаги, на котором был написан заготовленный текст.

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Победителем заключительного этап «Тур де Франс» стал голландский велогонщик Дилан Груневеген из команды Team LottoNL-Jumbo. В общем зачёте первенствовал британец Кристофер Фрум из Sky.