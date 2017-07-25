Лесун: на ЧЕ по пятиборью начались диарея и рвота, пришлось сдерживать

Олимпийский чемпион по пятиборью россиянин Александр Лесун прокомментировал завоевание золотой медали на чемпионате Европы по современному пятиборью в Минске, а также серебряной награды в командном первенстве.



«Была борьба не только с соперником, но и с самим с собой. Плюс были проблемы со здоровьем. Начали страдать от диареи, рвоты. С утра это дело у меня началось. Пришлось сдерживать.



Каждый старт на чемпионатах мира или Европы бывает разным для меня по ощущениям. Поздравлять ли меня с серебром в командном первенстве? Это палка о двух концах, спор, кто лучше — Россия или Венгрия. Вот снова проиграли венграм. Вроде второе место – хорошо. Но мы должны были забирать первое», — приводит слова Лесуна «Спорт FM».

Лесун стал пятикратным чемпионом Европы в современном пятиборье