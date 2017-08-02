Хоу Ифань выиграла шахматный турнир в Биле, Морозевич разделил 4-е место

Россиянин Александр Морозевич в заключительном туре международного шахматного турнира в Биле (Швейцария) уступил венгру Петеру Леко. Победительницей соревнований стала китаянка Хоу Ифань.
Шахматы. Международный турнир. Биль, Швейцария
9-й тур
Хоу Ифань (Китай) — Нико Георгиадис (Швейцария) — 1:0
Этьен Бакро (Франция) — Пентала Харикришна (Индия) — 1:0
Петер Леко (Венгрия) — Александр Морозевич (Россия) — 1:0
Давид Навара (Чехия) — Рафаэль Ваганян (Армения) — 1:0
Ноэль Штудер (Швейцария) — Руслан Пономарёв (Украина) — 0:1.
Итоговое турнирное положение
1. Хоу Ифань — 6,5.
2. Этьен Бакро — 6.
3. Пентала Харикришна — 5,5.
4. Нико Георгиадис — 5.
4. Александр Морозевич — 5.
4. Руслан Пономарёв — 5.
4. Петер Леко — 5.
8. Давид Навара — 4.
9. Рафаэль Ваганян – 2.
10. Ноэль Штудер – 1.