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ВФЛА подала протест на судейские решения по толкателю ядра Лесному

5 августа 2017, суббота. 13:58 Другие

Всероссийская федерация легкой атлетики решила подать протест на работу судьи в квалификации соревнований в толкании ядра на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Лондоне. Россиянину Александру Лесному, выступавшему под нейтральным флагом, судья не засчитал две попытки из трёх, а результата засчитанной попытки не хватило для выхода в финал.

«Я сейчас подаю протест, мы об этом официально заявили. После этого должны разрешить посмотреть видео, о чем я попросила. Также хотим объяснения судей, в чем были ошибки Лесного. Возможно, они и были. В первой попытке флаг поднялся немедленно. То ли был заступ, нужно смотреть видео. Всё-таки судьи тут высокого уровня, им нет смысла кого-то засуживать. Обычно судьи немедленно поднимают флаг, когда явные нарушения», — приводит слова начальника отдела спортивных программ ВФЛА Елены Орловой «Р-Спорт».

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Источник: Р-Спорт Сообщить об ошибке
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Александр Лесной
Новости. Другие
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