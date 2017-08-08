Болт: я ощущаю небольшую боль, но приму участие в эстафете

Восьмикратный олимпийский чемпион по лёгкой атлетике ямайский спринтер Усэйн Болт сообщил, что примет участие в эстафете 4х100 м на чемпионате мира в Лондоне, несмотря на некоторые болевые ощущения. Эстафета состоится 12 августа. Ранее Усэйн стал третьим в беге на 100 м.

«Я чувствую, что мы готовы. Я всегда рад бежать эстафету, посмотрим, на что готовы парни. В целом я в порядке, ощущаю небольшую боль, но нет такого, с чем не справится массаж. Я отношусь к этому спокойно. Я счастлив быть здесь и с нетерпением жду эстафеты», — цитирует Болта Reuters.