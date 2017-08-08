Маклеод посвятил победу на чемпионате мира Болту

Ямаец Омар Маклеод посвятил свою победу на чемпионате мира в Лондоне в беге на 110 м с барьерами своему соотечественнику, восьмикратному олимпийскому чемпиону Усэйну Болту, который завершит карьеру после окончания этих соревнований. Маклеод выиграл золото с результатом 13,04 секунды. Россиянин Сергей Шубенков, выступавший под нейтральным флагом, стал вторым (13,14).

«Это настоящее сумасшествие. Я хотел поддержать высокое знамя флага Ямайки. Усэйн Болт остаётся легендой, это для тебя», — приводит слова Маклеода AFP.