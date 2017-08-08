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Агент Гэтлина: слова Коэ о Джастине негуманны и неспортивны

8 августа 2017, вторник. 14:52 Другие

Агент чемпиона мира 2017 года в беге на 100 м американца Джастина Гэтлина Реналдо Неемия выразил недовольство словами президента IAAF Себастьяна Коэ, сказанными после триумфа Гэтлина, вернувшегося в спорт после дисквалификации за допинг, на первенстве мира в Лондоне. Коэ сказал, что победа Джастина — это не идеальный сценарий.

«При всём уважении к лорду Коэ, я считаю это возмутительным. Коэ — часть IAAF, устанавливающей правила и наказания. Когда ты отбываешь наказание, то должен быть восстановлен в правах. Если ему не нравятся атлеты, то нужно изменить правила.

Гэтлин отбыл наказание, он играет по правилам, IAAF восстановило его статус. Поэтому нечестно сейчас называть его плохим парнем. Это негуманно и неспортивно.

У Болта нет никаких проблем с Джастином. Если это хорошо для Болта, то должно быть хорошо и для других. Если для короля, легенды это нормальная ситуация, то всем нужно с этим согласиться», — цитирует агента BBC.

Коэ: Гэтлин выиграл одну из главных наград ЧМ — это не идеальный сценарий
Источник: BBC Сообщить об ошибке
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Теги
Усэйн Болт Допинг
Новости. Другие
8 августа 2017, вторник
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