Агент Гэтлина: слова Коэ о Джастине негуманны и неспортивны

Агент чемпиона мира 2017 года в беге на 100 м американца Джастина Гэтлина Реналдо Неемия выразил недовольство словами президента IAAF Себастьяна Коэ, сказанными после триумфа Гэтлина, вернувшегося в спорт после дисквалификации за допинг, на первенстве мира в Лондоне. Коэ сказал, что победа Джастина — это не идеальный сценарий.

«При всём уважении к лорду Коэ, я считаю это возмутительным. Коэ — часть IAAF, устанавливающей правила и наказания. Когда ты отбываешь наказание, то должен быть восстановлен в правах. Если ему не нравятся атлеты, то нужно изменить правила.

Гэтлин отбыл наказание, он играет по правилам, IAAF восстановило его статус. Поэтому нечестно сейчас называть его плохим парнем. Это негуманно и неспортивно.

У Болта нет никаких проблем с Джастином. Если это хорошо для Болта, то должно быть хорошо и для других. Если для короля, легенды это нормальная ситуация, то всем нужно с этим согласиться», — цитирует агента BBC.