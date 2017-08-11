Гандболистки РФ одержали победу над австрийками на ЧЕ U17

В Михаловце (Словакия) продолжается чемпионат Европы U17 по гандболу среди девушек. Во втором матче группового этапа сборная России встречалась с австрийками и одержала победу со счётом 29:23. Накануне россиянки потерпели поражение от сверстниц из Германии со счётом 15:19. В третьем решающем матче за выход из группы в основной раунд российские гандболистки 13 августа сыграют с командой Нидерландов.

Гандбол. Чемпионат Европы U17. Девушки

Групповой турнир. Второй тур

Россия – Австрия – 29:23 (12:13).