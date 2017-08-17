Челышев: мы проделали очень большой объём работы и должны достигнуть пика к ОИ

Тренер сборной России по скелетону Анатолий Челышев прокомментировал подготовку команды к новому сезону, а также к его главному событию — Олимпиаде, которая пройдёт в Пхёнчхане (Южная Корея).



«У нас закончился третий сбор. Впереди ещё два сбора, а в октябре будет финальный — в Сочи. Сейчас мы отрабатываем варианты старта на эстакаде. Мы проделали очень большой объём работы, травм нет. Мы должны достигнуть пика к Олимпиаде», — передаёт слова Челышева с пресс-конференции корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.