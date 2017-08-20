Ватерполистки РФ разгромили Болгарию на ЧЕ U18

В стартовом матче чемпионата Европы U18, который проходит в Нови Саде (Сербия), российские ватерполистки разгромили команду Болгарии со счётом 37:3 (11:0, 8:0, 9:1, 9:2). По 6 голов в составе сборной России забили Юлия Лаптева и Анна Кочетова, по 4 раза отличились Алена Топычканова, Регина Галимзянова, Елизавета Иванова и Анастасия Панфилова.

21 августа сборная России встретится с командой Венгрии. Также в группе С выступает сборная Португалии.

Водное поло. Чемпионат Европы U18. Девушки. Нови Сад, Сербия

Группа С. 1-й тур

Россия – Болгария — 37:3 (11:0, 8:0, 9:1, 9:2).