Сурков и Марянян поспорят за бронзу ЧМ по греко-римской борьбе в Париже

Россиянин Артём Сурков в полуфинале чемпионата мира по греко-римской борьбе в Париже в весовой категории до 66 кг уступил корейцу Рю Хансу. В четвертьфинале бронзовый призёр чемпионата мира—2015, чемпион Европы—2017 уверенно победил серба Мате Немеша со счётом 9:0. Таким образом, Артёму предстоит схватка за бронзу.

В весе до 59 кг Степан Марянян в четвертьфинале уступил японцу Кенитиро Фумите — 2:4. Степан в первом поединке турнира за бронзовую награду поспорит с литовцем Юстасом Петрявичусом, а в случае успеха встретится с Каныбеком Жолчубековым из Киргизии.