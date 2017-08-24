Велогонщик Медведев дисквалифицирован на 2 года за допинг

Российское антидопинговое агентство дисквалифицировало на два года чемпиона Европы и двукратного чемпиона России по веломарафону Алексея Медведева за нарушение антидопинговых правил, сообщает официальный сайт организации.

Конкретная причина дисквалификации велогонщика не разглашается. Срок наказания Алексея отсчитывается с 19 июня 2017 года. Таким образом, он сможет вернуться к соревнованиям в 2019 году.

Медведев победил на чемпионате Европы 2011 года, а также пробовал силы в соревнованиях по маунтин-байку в дисциплине «кросс-кантри».